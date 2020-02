Das TV-Format Die Geissens startete in eine neue Runde! Auch nach beinahe 300 Folgen wird der Alltag der berühmten Luxusfamilie noch immer von einem Kamerateam begleitet. Doch statt harmonischer Szenen aus dem Familienurlaub im französischen Valberg begann die Ausstrahlung der ersten Folge der aktuellen Staffel mit jeder Menge Zoff: Ein Streit zwischen den mitgereisten Freunden Gregor und Danni sorgte auch bei Robert Geiss (56) und seiner Carmen (54) für ordentlich Aufruhr – glücklicherweise wandte sich die Situation zum Guten!

Das traute Beisammensein wurde nämlich am ersten Abend in Valberg prompt gestört: Danni durchstöberte das Handy ihres Partners und stieß auf eine vermeintliche Liebes-SMS einer Bekannten an Gregor! Danni war enrzürnt und stürmte aus dem Zimmer – ihre Freundin Carmen unterstützte sie! Während sich die Millionärsgattin um ihre Freundin kümmert, stellte sich Robert auf die Seite von Gregor. Und das gipfelte schließlich im Streit zwischen den Geissens, es wurde lautstark diskutiert! Bevor der Konflikt aus dem Ruder geriet, folgte die freudige Auflösung, die auch Carmen und Robert wieder milde stimmte: Gregor hatte einen Heiratsantrag für seine Liebste organisiert und stand deshalb mit einer weiteren Frau in Kontakt.

Auch die beiden Töchter Shania (15) und Davina (16) waren in der neuen Episode zu sehen. In den kommenden Folgen sollen die beiden Schwestern sogar noch öfter zu sehen sein: "Das Alter unserer Kinder zwischen 15 und 18 ist hoch spannend, das wollen die Leute sehen", verriet Robert vor dem Staffelstart gegenüber Bild. Für einen Kracher sorgten die Heranwachsenden dann auch prompt: Denn Davina ließ sich den Namen ihrer kleinen Schwester aufs Handgelenk tätowieren!

RTL II Robert und Carmen Geiss

Anzeige

RTL II Robert Geiss im Februar 2020

Anzeige

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", RTL II Shania und Davina Geiss bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de