Security-Experte analysiert Raubüberfall auf die Geissens

Carmen (60) und Robert Geiss (61) wurden am Wochenende Opfer eines Überfalls auf ihrem Anwesen in Saint-Tropez. Vier bewaffnete Männer drangen in der Nacht zu Sonntag in die Villa der Millionärsfamilie ein, während die beiden Realitystars ahnungslos auf dem Sofa saßen und Fernsehen schauten. Die Eindringlinge, die mit großen Handfeuerwaffen ausgerüstet waren, überraschten das Ehepaar durch die offenstehende Terrassentür. Zur Sicherheit der beiden wurden bislang keine weiteren Details bekannt gegeben, jedoch wird laut RTL vermutet, dass die Tat im Vorfeld akribisch geplant worden war. Sicherheitsexperte Ahmad Mohammed liefert nun eine erste Einschätzung.

Der erfahrene Bodyguard Ahmad, der seit 35 Jahren in der Branche tätig ist, erklärte, dass die Räuber die Geissens vermutlich schon länger im Visier gehabt hätten. "Das haben die nicht von heute auf morgen gemacht", meinte er im Gespräch mit dem Sender. Trotz der Investitionen in ihre Sicherheit sei es nicht gelungen, das Ehepaar vollkommen zu schützen. Besonders perfide sei, dass die Täter offenbar keine Rücksicht auf die Anwesenheit der Hausbewohner genommen hatten. Für Ahmad steht jedoch fest, dass Carmen und Robert keine Schuld trifft. Seiner Meinung nach sollte die Familie weiterhin selbstbewusst auftreten – trotz der jüngsten Vorfälle. "Wenn du Menschen nahe bist und Menschen nahe sein möchtest, gefährdest du dich auch mehr", betont der Personenschützer.

Die Geissens haben RTL zufolge bereits in der Vergangenheit unangenehme Erfahrungen mit Kriminellen gemacht. Vor rund einem Jahr versuchten drei maskierte Männer, in ihr Anwesen einzudringen – während Davina (22) und Shania (20) allein zu Hause waren. Zwar konnten die Täter rechtzeitig gestoppt werden, doch seither dürfte die Familie ihre Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärkt haben. Carmen und Robert, die seit über 30 Jahren verheiratet sind, geben ihrer Fangemeinde regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und ihren luxuriösen Lifestyle. Sicherheitsexperte Ahmad Mohammed findet, dass sie sich davon auch in Zukunft nicht abbringen lassen sollten: "Nur weil sie zeigen, was sie haben? Das ist echt nicht fair."

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss in Dubai

