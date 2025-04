Starke Magenkrämpfe: Carmen Geiss musste ins Krankenhaus

Ein Familienausflug in Österreich nahm für Carmen Geiss (59) eine dramatische Wendung: Während eines Aufenthalts auf Schloss Schmida in Niederösterreich verschlechterte sich der Gesundheitszustand der 59-Jährigen plötzlich drastisch. "Ich konnte nicht mehr gerade gehen, nur noch gekrümmt", berichtete Carmen in der RTLZWEI-Show "Die Geissens". Ihr Ehemann Robert Geiss (61) schilderte besorgt weitere Details: "Es kam hinten raus, es kam vorne raus. Das hatte sie vor vier Wochen schon mal." Für Carmen war der Weg ins Krankenhaus nach Wien unvermeidbar, wohin sie von Tochter Davina Geiss (21) begleitet wurde. "Ich habe Angst, was es sein kann. Ob es eine Entzündung ist oder ob es Krebs ist?", äußerte diese besorgt.

Im Wiener Krankenhaus entschieden die Ärzte, Carmen für mindestens zwei Tage zur Beobachtung zu behalten. Infusionen gegen Flüssigkeitsverlust und Untersuchungen sollten Klarheit bringen. Zunächst vermutete man eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, doch schließlich gab Carmen selbst Entwarnung: "Am Ende waren es dann nur die Gallensteine. Die Galle ist jetzt raus. Ende gut, alles gut", verriet sie erleichtert. Während dieser schwierigen Zeit hielten Robert und Tochter Shania (20) auf dem Schloss die Stellung und warteten gespannt auf Nachrichten. Robert, der regelmäßig zum Telefon griff, machte deutlich, wie groß seine Sorge um Carmen war. Laut Davina könnte ihr Vater ohne Carmen gar nicht bestehen: "Allein kann er gar nichts, er braucht Mama."

Nach ihrer Genesung konnte Carmen, die in einer kürzlich ausgestrahlten Folge mit einem Männermodel flirtete, dann gemeinsam mit ihrer Familie weiter durch Wien ziehen. Doch nicht ohne neue Herausforderungen: Beim Besuch des historischen Riesenrads im Prater wurde Roberts Höhenangst auf die Probe gestellt. Verzweifelt suchte er Halt auf dem Boden der Gondel, während Carmen die Situation humorvoll festhielt: "Ich filme das für die Enkelkinder." Trotz gesundheitlicher und emotionaler Höhen und Tiefen zeigte sich die Familie einmal mehr als eingeschworene Einheit. Denn bei den Geissens, so scheint es, gibt es nichts, was man nicht mit einer Prise Humor und Zusammenhalt überstehen könnte.

