Aus Spaß? Davina Geiss' Friseur geht vor ihr auf die Knie

Romantik pur bei den Geissens – zumindest auf den ersten Blick! In einer neuen Folge ihrer Show "Geissens' Mega Mansions" besichtigen Davina Shakira Geiss und ihre Familie das prunkvolle Château Diter in Frankreich, das oft als Hochzeitslocation genutzt wird. Für eine unerwartete Szene sorgte Familienfreund und Friseur Ozan, der die Familie begleitete. Er ging vor der 22-Jährigen auf die Knie – und machte ihr zum Spaß einen Heiratsantrag. Doch von Romantik wollte Davina nichts wissen. Sie verweigerte fortan jede Gelegenheit, mit Ozan allein zu sein.

Die illustre Schlossbesichtigung inspirierte die Schwestern Davina und Shania (20) dazu, sich Gedanken über Hochzeiten zu machen. Dabei machte Davina in gewohnt selbstbewusster Manier klar, was sie sich für den Fall der Fälle vorstellt. "Mein Ring muss groß sein – ein Zehnkaräter, der muss groß sein", verkündete sie resolut. Sie ließ damit keinen Zweifel daran, dass ihr zukünftiger Partner nicht nur einen großen Liebesbeweis liefern muss, sondern auch bereit sein sollte, ordentlich in die Tasche zu greifen. Ihre Mutter Carmen (60), die nicht anwesend war, könnte sich laut Aussagen der Sendung Ozan bestens an der Seite ihrer Tochter vorstellen.

Erst kürzlich ist Davina gemeinsam mit ihrer Schwester Shania in eine luxuriös renovierte Wohnung gezogen. Obwohl Shania ursprünglich den Traum von einem Leben allein hatte, teilen sie zurzeit aber nicht nur den Wohnraum, sondern sogar ein Bett.

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss, Mai 2024

Instagram / davinageiss Davina und Carmen Geiss, Realitystars

