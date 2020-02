Geschwisterliebe, die unter die Haut geht! Davina (16) und Shania Geiss (15) kriegen sich in ihrer Show Die Geissens zwar oft in die Haare, meistens sind die beiden Töchter von Robert (56) und Carmen (54) aber ein Herz und eine Seele. Wie nahe sich die beiden Teenies tatsächlich stehen, bewies Davina jetzt in einer neuen Folge ihrer Realityshow: Sie ließ sich als allererstes Tattoo den Namen ihrer kleinen Schwester stechen!

Eigentlich ist der Tätowierer in der neuen Folge Die Geissens angereist, um Mama Carmens Hautbildchen aufzufrischen. Spontan entscheidet sich aber auch die 16-Jährige zu einer kleinen Verschönerung – mit einer besonderen Bedeutung! Am Handgelenk soll der Name ihrer Schwester stehen. "Shania bleibt immer meine kleine Schwester", erklärt sie. Zuerst ist Carmen zwar skeptisch, gibt aber irgendwann nach: "Davina ist alt genug. Wenn sie das möchte, dann kann ich auch schlecht 'Nein' sagen." Und tatsächlich: Unter Schmerzen bekommt Davina ihr erstes Tattoo!

Auch Shania ist von so einem Liebesbeweis ihrer großen Schwester natürlich begeistert – und so inspiriert, dass sie sich auch unter die Tattoo-Nadel legen will: "Ich will unbedingt 'Angel' tätowieren lassen, weil meine Patentante immer erzählt hat, dass ich ein Engel bin und meine Patentante verstorben ist." Doch gerade, als der Tattookünstler loslegen will, platzt Papa Robert herein und der ist von der ganzen Körperverschönerung seiner Kinder überhaupt nicht begeistert. Ob Shania sich aber doch noch über ihr Tattoo freuen kann, erfahren die Fans allerdings erst in der kommenden Folge.

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss beim Tätowierer

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Carmen, Shania, Robert und Davina Geiss, TV-Familie

