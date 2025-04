Die Geissens zögern Hotel-Zwangsversteigerung heraus

Carmen Geiss (59) und ihr Ehemann Robert Geiss (61) kämpfen aktuell um ihr Luxus-Hotel Maison Prestige Roberto Geissini im südfranzösischen Grimaud bei Saint-Tropez. Am Donnerstagabend, den 24. April, reichte das berühmte Reality-TV-Paar, das auch als Unternehmer bekannt ist, über ihren Anwalt im letzten Moment Berufung gegen die geplante Zwangsversteigerung ihres Hotels ein. Mit dieser Berufung sei die für Freitag angesetzte Auktion vorerst gestoppt worden, wie verschiedene Medien, darunter die Bild, berichten. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen ausstehende Steuerschulden in Höhe von rund sieben Millionen Euro, die das französische Finanzamt von einer luxemburgischen Firma fordert, an der die Geissens beteiligt sind.

Die Ursache für den drohenden Verlust des Hotels sind angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung von Steuervorteilen durch besagte Luxemburger Firma. Die Steuerforderungen betreffen den Zeitraum von 2010 bis 2022 und summieren sich durch zusätzliche Zinsen und Strafzahlungen. Robert erklärte bezüglich der Vorwürfe gegenüber der Bild: "Wie viele andere Grundstücksbesitzer in Frankreich sind auch wir von überzogenen Forderungen der französischen Behörden betroffen und kämpfen seit Jahren für unser Recht." Zwar verschafft die Berufung dem Paar nun etwas Zeit, doch ist sie lediglich aufschiebend – ein abschließendes Urteil über die Rechtmäßigkeit der Zwangsversteigerung wird erst in einigen Monaten erwartet. Das Hotel, das von den Geissens bis heute betrieben wird und mit vier Villen, drei Pools sowie 16 Zimmern ausgestattet ist, bleibt währenddessen geöffnet und nimmt neue Reservierungen an.

Das Unternehmerpaar, das durch die TV-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" Kultstatus erlangt hat, steht bereits seit Jahren immer wieder im Rampenlicht. Carmen zeigt sich auf Social Media gerne nahbar, berichtet offen über das Familienleben mit ihren beiden Töchtern, während Robert als Geschäftsmann seine markante Art pflegt, mit der er auch in Interviews selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Das Paar steht für ein Jetset-Leben zwischen Luxusreisen und Unternehmertum, sieht sich aber regelmäßig mit Kritik und Neid konfrontiert. Trotz der Herausforderungen halten die beiden seit Jahrzehnten zusammen und gelten – allen Skandalen und Schlagzeilen zum Trotz – als echtes Team.

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

