Jennifer Frankhauser (27) befindet sich aktuell in einem schmerzhaften Heilungsprozess. Erst vor wenigen Tagen unterzog sich die Dschungelkönigin von 2018 ihrer zweiten Lipödem-Operation. Ziel des Eingriffs: so viel der kranken Fetteinlagerungen an den Armen und Beinen zu entfernen wie möglich. Die OP hat die Influencerin inzwischen zwar gut überstanden, trotzdem hat sie nun mit einigen Dingen zu kämpfen. In einem Interview mit Promiflash erzählt Jenny, wie sie sich gerade fühlt.

Der Pfälzerin gehe es den Umständen entsprechend gut. "Ich habe natürlich Schmerzen, die aber von Tag zu Tag weniger werden", gibt sich Jenny optimistisch. "Mir machen nur meine sehr stark geschwollenen Füße etwas Sorgen. Die wollen einfach nicht mehr abschwellen und tun sehr weh", beklagt sich die Netz-Bekanntheit.

Nun steht erst einmal Ruhe auf Jennys Tagesplan. Worauf die Reality-TV-Lady nach der Operation noch zu achten hat? "Ich bekomme täglich Thrombose-Spritzen und muss die Füße hochlegen", erklärt sie. Zusätzlich trage sie eine Ganzkörper-Kompresse.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Dezember 2019

Anzeige

ActionPress / Bieber, Tamara Jenny Frankhauser 2019 in Kalkar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de