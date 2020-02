Ihr Babybauch wird immer runder! Noch im Dezember wurde heftig spekuliert, ob Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson (41) Nachwuchs erwarten oder nicht. Nachdem die Fans einen verdächtig gewölbten Bauch bei der Schauspielerin bemerkt hatten, vermuteten sie, dass Jodie schwanger ist. Schon kurz darauf war die Kugel kaum noch zu verstecken und das Model und der Schauspieler machten die Schwangerschaft öffentlich. Jetzt stellte Jodie ihren XXL-Babybauch auch auf dem roten Teppich zur Schau.

Bei den BAFTA-Awards, die am Sonntagabend in London verliehen wurden, spazierte die stolze Bald-Mama zusammen mit ihrem Liebsten durch das Blitzlichtgewitter. In einem funkelnden, gelben Prinzessinnen-Kleid setzte sie dabei ihre Riesen-Wölbung in Szene. Die bodenlange Robe mit Mega-Dekolleté wurde nur von einem dünnen schwarzen Neckholder-Träger gehalten. In leichter Rückenlage und mit der Hand am Babybäuchlein posierte Jodie für die Fotografen.

Das knallgelbe Dress war aber nicht der einzige modische Hingucker des Abends: Auch einige andere Film-Größen hatten sich für das Event so richtig in Schale geworfen. Die "Drei Engel für Charlie"-Newcomerin Ella Balinska (23) verzauberte in einem Mini-Kleid mit meterlanger Schleppe. Herzogin Kate (38) präsentierte sich hingegen in einem legeren Recycling-Look.

Getty Images Schauspielerin Jodie Turner-Smith

Getty Images Jodie Turner-Smith bei den British Academy Film Awards

Getty Images Schauspielerin Ella Balinska

