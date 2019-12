Gibt's nach dem heimlichen Jawort jetzt die nächste Sensation? Bereits seit über einem Jahr daten sich Joshua Jackson (41) und Jodie Turner-Smith. Den beiden schien es schnell sehr ernst miteinander zu sein: Gerade erst wurde bekannt, dass das Paar geheiratet haben soll. Ein Statement gaben sie selbst dazu noch nicht ab. Jetzt tauchen aber direkt die nächsten Knaller-Spekulationen auf: Angeblich sollen der Ex von Diane Kruger (43) und die britische Schauspielerin ein gemeinsames Kind erwarten!

Schaut der Klapperstorch bei dem Vielleicht-Ehepaar schon recht bald vorbei? Jodie soll laut Us Weekly nämlich bereits schwanger sein. Ein weiteres Indiz dafür: Das Duo wurde in der vergangenen Woche von Paparazzi am Berliner Flughafen abgelichtet. Auf den Aufnahmen schien sich eine verdächtige Rundung im Bauchbereich der 33-Jährigen abzuzeichnen.

Einen öffentlichen Auftritt absolvierte das Paar erst im November auf der "Queen & Slim"-Premiere in Los Angeles. Schon dort setzte Jodie auf ein weites Kleid, unter dem man theoretisch bestens eine Babykugel hätte verstecken können. Verdächtig oft wanderten ihre Hände beim Posieren in Richtung Körpermitte. Glaubt ihr, dass der "Dawson's Creek"-Star und Jodie in freudiger Baby-Erwartung sind? Stimmt in der Umfrage ab!

Splash News Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Getty Images Joshua Jackson, September 2019

Getty Images Jodie Turner-Smith beim der "Queen & Slim"-Premiere

