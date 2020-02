Ryan Guzman (32) hat mit seinem kleinen Sohn einen wahren Albtraum erleben! Seit Januar des vergangenen Jahres sind der Schauspieler und seine Verlobte Chrysti Ane stolze Eltern von Baby Mateo. Am 25. Januar feierte die dreiköpfige Familie den ersten Geburtstag ihres Sprösslings. Doch nur wenige Tage später gab es einen beängstigenden Zwischenfall: Der Einjährige bekam schwere Atemnot und musste in ein Krankenhaus gebracht werden!

Via Instagram teilte der besorgte Vater ein Video, in dem er die Situation schildert: "Er keucht und hustet und beschert dir deinen schlimmsten Albtraum", erinnerte sich "The Boy Next Door"-Darsteller Ryan an die erschreckenden Minuten mit seinem hilflosen Kind. Der Vorfall passierte, als der 32-Jährige von der Arbeit nach Hause kam. Das Paar rief sofort den Krankenwagen, der den Jungen in die Notaufnahme brachte. Die Ursache der Atembeschwerden ist unklar.

Inzwischen hat sich der Knirps von den Strapazen wieder vollständig erholt. "Ich bin so dankbar, dass ich meinen kleinen Jungen habe", erzählt Ryan im Netz. Sein Dank gilt auch den Rettungskräften, die sich bestens um Klein Mateo kümmerten. Seine Community forderte der Step Up-Star auf, dankbar für ihre Gesundheit zu sein und die kleinen Momente im Alltag mehr zu genießen.

Instagram / ryanaguzman Chrysti Ane und Ryan Guzman im Dezember 2019

Getty Images Ryan Guzman im Juni 2016

Instagram / chrysti_ane Ryan Guzman mit seiner Verlobten Chrysti Ane und Sohn Mateo, Dezember 2019

