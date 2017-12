Was treiben eigentlich die Step Up-Jungs? Insgesamt fünf Filme sind von der beliebten Tanz-Reihe in den letzten 18 Jahren erschienen. Der berühmteste männliche Hauptdarsteller ist Channing Tatum (37) aus dem Ursprungsfilm im Jahr 2000. Bei ihm ging die Hollywood-Karriere nach dem Kinohit so richtig los. Sieht das bei seinen Kollegen ähnlich aus? Der zweiterfolgreichste Darsteller ist Ryan Guzman (30). Der durfte in den letzten beiden "Step Up"-Streifen den Haupttänzer spielen, er ist nach wie vor erfolgreich auf der Serien- und Kinofilm-Landschaft unterwegs. Robert Hoffman (37) war nach "Step Up 2: The Streets" auch in kleineren Rollen zu sehen, lediglich Rick Malambri (35) von "Step Up 3D" schaffte es danach gerade mal in ein paar Fernsehfilme.