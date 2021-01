Familienzuwachs bei Ryan Guzman (33)! Der Hollywood-Hottie ist vor allem für seine Rolle als Sean Asa in "Step Up Revolution" und "Step Up: All In" sowie als Noah Sandborn in "The Boy Next Door" bekannt. Privat fand er sein Glück in Schauspielkollegin Chrysti Ane, die beiden begrüßten im Januar 2019 einen gemeinsamen Sohn. Jetzt haben die zwei Turteltauben erneut Grund zur Freude – sie sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Auf seinem Instagram-Account verkündete Ryan nun die Geburt seiner Tochter – die den Namen Genevieve Valentina Guzman trägt. Auf dem Bild kann man ihn mit seiner Verlobten und dem Säugling sehen. "Willkommen in dieser verrückten Welt meine Tochter. Deine Mutter, dein Bruder und ich sind so glücklich, dass du uns endlich mit deiner Anwesenheit gesegnet hast. Denk immer daran, deine Familie wird immer hinter dir stehen", widmete Ryan den süßen Bildbeitrag seiner Zweitgeborenen.

Zuletzt hatte es um Ryans Familienleben eher beunruhigende Schlagzeilen gegeben, denn sein Sohn wurde Anfang 2020 wegen eines Atemschocks in ein Krankenhaus gebracht. "Er keucht und hustet und beschert dir deinen schlimmsten Albtraum", erinnerte sich 33-Jährige auf Instagram an den Vorfall.

Instagram / chrysti_ane Ryan Guzman mit seinem Sohn

Instagram / ryanaguzman Ryan Guzman mit seiner Verlobten Chrysti

Instagram / chrysti_ane Chrysti Ane mit ihrer Tochter

