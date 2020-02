So groß ist Kisus kleine Tochter schon! Die YouTuberin und ihr Mann Kevin sind im November 2019 zum ersten Mal Eltern geworden. Seither hält Töchterchen Milena die beiden ordentlich auf Trab. Mittlerweile ist ihre Kleine schon drei Monate alt und die stolze Mama gibt ein süßes Baby-Update: Kisu kann gar nicht glauben, wie sehr ihre kleine Maus schon gewachsen ist!

"Happy three months Milena", gratuliert die Social-Media-Beauty ihrem Töchterchen auf Instagram. Dazu teilt sie einen zuckersüßen Schnappschuss von Baby Milena. Darauf sitzt Kisus Mini-me auf einem Regalbrett, während Mama die Hände nach ihrem Engel ausstreckt. "Wir lieben dich so sehr, jeden Tag machst du uns ein bisschen glücklicher. Wir haben echt Glück, mit so einem tollen Baby gesegnet zu sein", freut sie sich in ihrem Post. Dass Milena schon drei Monate alt ist, kann die junge Mama aber offenbar noch nicht fassen: "Ist sie nicht einfach so krass schnell gewachsen?"

Trotz ihres Babyglücks, waren die vergangenen Monate für Kisu nicht immer leicht. Sie hatte unter anderem mit Milchstau oder auch ungewöhnlichen Stillgelüsten zu kämpfen. Auch in die schmerzhafte Geburt gab Kisu ihren Followern ehrliche Einblicke.

Instagram / kisu Kisus Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

