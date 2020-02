Janni (29) und Peer Kusmagk (44) lassen sich von gesellschaftlichen Konventionen nicht beeindrucken! Dass etwas für alle "normal" ist, heißt längst nicht, dass es auch für die zweifachen Eltern und ihre beiden Kinder Emil-Ocean (2) und Yoko infrage kommt. In einem Promiflash-Interview im Winter 2019 waren sich die zwei noch nicht sicher, ob sie ihren Nachwuchs in Zukunft in eine Kindertagesstätte schicken möchten. Inzwischen haben die Profi-Surferin und der Moderator ihre Entscheidung aber getroffen: Sie verzichten aktuell auf eine Kita-Betreuung für ihren Sohn!

Auf Instagram erklärt Janni, dass es zwar eine Zeit gegeben habe, in der ihr alles zu viel geworden sei und sie sich nach einer Kita umgesehen habe. Letztendlich sei sie den Schritt dann aber nicht gegangen. Diese Entscheidung habe Vor- und Nachteile. "Wir haben morgens keinen Stress und Emil-Ocean kann spielen. Er bekommt alles mit, was wir machen, ist überall dabei, verbringt Zeit mit Menschen von allen unterschiedlichen Altersklassen", beschreibt die Sportlerin die Vorteile. Von Nachteil sei, dass der Tagesablauf deshalb natürlich anstrengender sei. Auch habe Janni kaum Zeit für sich selbst.

Die Influencerin ist ehrlich: "Klar gibt es Tage, an denen ich denke: Wie soll ich das schaffen?" Doch wenn sie sehe, wie eng die Bindung zwischen Emil-Ocean und seiner noch nicht einmal einjährigen Schwester sei, sei sie stolz darauf, diesen Weg zu gehen. Ob sie sich eines Tages doch noch für einen Kindergarten entscheiden werden, lässt die Potsdamerin offen.

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

cindyu.kayfotografie Emil-Ocean Kusmagk im Februar 2020

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern, Dezember 2019

