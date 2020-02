Shannen Doherty (48) bricht ihr Schweigen ein weiteres Mal! Es sind schreckliche Neuigkeiten, die am Dienstag öffentlich wurden: Die Charmed-Darstellerin gab am Weltkrebstag in einem Interview unter Tränen bekannt, dass bei ihr bereits vor einem Jahr der Brustkrebs zurückgekehrt sei – mittlerweile befinde sich dieser im vierten und damit letzten Stadium. Doch warum hatte Shannen diese Schreckensbotschaft die vergangenen zwölf Monate für sich behalten?

Eine Antwort auf diese Frage gab die Schauspielerin am Mittwoch in einem Interview mit der ABC-Moderatorin Amy Robach (47). Shannen stellte klar, dass sie der Öffentlichkeit zum einen wegen des Todes ihres Kollegen Luke Perry (✝52) im März 2019 erst mal nichts von ihrer erneuten Erkrankung erzählen wollte, zum anderen habe sie befürchtet, danach anders behandelt zu werden. "Die Leute schauen dich an, als seist du eine lebendige Tote und als müssten sie sich von dir verabschieden", erklärte die 48-Jährige ihre momentane Situation, während sie sich die Augen immer wieder abtupfen musste.

Was ihr aktuell am meisten helfe, sei die Arbeit. "Ich arbeite gerne und die Arbeit gibt mir einen weiteren Grund, jeden Morgen aufzuwachen." Für sie sei ihr Beruf ein weiterer Grund zu kämpfen, um am Leben zu bleiben.

Instagram / theshando Shannen Doherty

Instagram / theshando Luke Perry und Shannen Doherty

Splash News Shannen Doherty auf einer Gala in Los Angeles

