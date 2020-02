Jenna Dewan (39) ist mittlerweile hochschwanger und die Schauspielerin könnte jeden Moment zum zweiten Mal Mutter werden. Auf ihre XXL-Babykugel scheint sie ziemlich stolz zu sein und präsentiert ihren Fans den kugelrunden Bauch bei jeder Gelegenheit, ob in einem roten, hautengen Midikleid oder bei einem Fotoshooting in einen transparenten Spitzenstoff gehüllt. Jetzt zeigte sich der "Step Up"-Star in einem etwas anderen Look!

Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, trug sie nun ein besonders lässiges Outfit. Bei einem Spaziergang allein durch Los Angeles war die 39-Jährige in einen hellgrauen Jersey-Overall mit V-Ausschnitt gekleidet. Dazu kombinierte Jenna eine Puffjacke in Lavendel und passende rosa-weiße Turnschuhe.

Ob sich Jenna in Zukunft wohl noch öfters in einen bequemen Schwangerschaftsfummel werfen wird? Was die weitere Familienplanung angeht, scheint sich das Hollywood-Sternchen noch nicht ganz entschieden zu haben. Sie möchte das für sich bisher noch nicht festmachen. Viel lieber lasse sie einfach das Universum entscheiden, ob weiterer Nachwuchs folgen soll, offenbarte sie in einem Podcast.

Getty Images Jenna Dewan, Designerin

Getty Images Jenna Dewan

Getty Images Jenna Dewan im Dezember 2019

