Oliver Pocher (41) kann auch zur besten Sendezeit nicht seine Seitenhiebe gegen Michael Wendler (47) lassen! Der Comedian sorgt seit Tagen mit seinen Parodie-Clips gegen den Schlagerstar und dessen Freundin Laura Müller (19) im Netz für Lacher. Olis Jokes haben sogar eine Welle an Nachahmern mobilisiert, die unter dem Hashtag #wendlerchallenge ebenfalls den Musiker parodieren. Mittlerweile ist der Ex-Let's Dance-Kandidat aber mit den Konsequenzen seiner Scherze konfrontiert: Denn Michael fand die Ulk-Offensive nicht so witzig und hat Oli sogar verklagt. Der Pocher lässt sich davon aber nicht unterkriegen – er reißt sogar im Live-TV Witzchen über den Wendler!

Am Freitagabend steht Oli live in der RTL-Show "Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" vor der TV-Kamera. Eigentlich muss der 41-Jährige dort seinen Intellekt unter Beweis stellen – doch der Vollblut-Entertainer geht natürlich auch mit seinem Humor nicht gerade sparsam um! Und dabei dürfen natürlich auch mehrere Spitzen gegen den Wendler nicht fehlen: Als es im Gespräch mit Show-Master Günther Jauch (63) und Mitspielerin Lilly Becker (43) darum ging, dass die nur einen mexikanischen Führerschein hat, konnte sich Pocher diesen Einwurf nicht ersparen: Er stimmte Michael Wendlers Song "Egal" an – und sorgte damit für zahlreiche Publikumslacher. Auch die Anklageschrift gegen ihn konnte er nur aufs Korn nehmen: Mit ironischem Unterton zitierte er Wendlers Anschuldigungen "Beleidigung und Urheberrechtsverletzung" vor laufenden Kameras.

Doch Oliver blieb nicht nur bei subtilen Sticheleien – er nannte auch den Namen seines Joke-Kontrahenten: "Geistesgegenwertigkeit und Auffassungsgabe? Habe ich von Michael Wendler gelernt", scherzte er. Findet ihr, Pochers Seitenhiebe im TV gehen zu weit?

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Michael Wendler, Musiker

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im August 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de