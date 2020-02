Die Gagen der Teilnehmerinnen an dem beliebten RTL-Kuppelformat Der Bachelor sind aktuell in aller Munde. Wie ein Insider aus Produktionskreisen Promiflash verriet, gehen die verschiedenen Löhne ganz schön weit auseinander. So bekommen manche Girls nur ein paar Hundert Euro und andere sogar bis zu 5.000 Euro. Ob es in diesem Jahr auch wieder so große Unterschiede gibt, ist bis dato noch nicht bekannt. Aber es sieht ganz so aus, als hätte eine Teilnehmerin gar nichts bekommen.

Seit die Münchnerin Denise-Jessica König am Mittwoch im TV von Rosenheld Sebastian Preuss (29) nach Hause geschickt wurde, startet sie immer wieder Frage-Antwort-Runden für ihre Instagram-Follower. Bei einer aktuellen Ausgabe wollten zwei ihrer Anhänger wissen, wie viel Geld sie bekommen hat, damit sie beim Bachelor mitmacht. Ihre Antwort überrascht: "Nein, man macht ja wegen der Liebe mit." Hat die Blondine tatsächlich gar keine Gage bekommen oder erlaubt sie sich mit der Aussage lediglich einen Spaß? Von Emojis, die einen Witz andeuten könnten, fehlt aber jede Spur. So bekommt man den Eindruck, dass sie ihre Antwort wirklich ernst meint.

Vielleicht nahm Denise die Frage nach der Gage auch wortwörtlich und zählt dazu keinerlei Aufwandsentschädigungen. In der Regel bekommen alle Kandidatinnen für den Arbeitsausfall, der durch die Sendung entsteht, eine entsprechende finanzielle Kompensierung.

