G-Eazy (30) und seine neue Freundin Yasmin Wijnaldum (21) können offenbar die Finger nicht voneinander lassen – und die Lippen auch nicht! Bereits seit April sind der Musiker und das Victoria's Secret-Model ganz offiziell ein Paar. Einige Monate zuvor hatte sich der Rapper von seiner damaligen Freundin Halsey (24) getrennt. Wie verknallt Yasmin und G-Eazy sind, zeigten sie den Fotografen auf dem Red Carpet jetzt deutlich!

Total verliebt posierten die beiden Turteltauben am Donnerstagabend auf dem roten Teppich des Diamond Balls für die Kameras. Der 30-Jährige wollte seine Freundin gar nicht mehr loslassen und zog die Laufstegschönheit immer wieder für einen Kuss zu sich. Die Schmatzer der beiden wurden irgendwann so heiß, dass G-Eazy seiner Yasmin sogar zärtlich in die Unterlippe biss. Trotz so viel Leidenschaft vergaßen die beiden allerdings nie die Kameras: Nach jedem Kuss wischte Yasmin ihrem Liebsten den Lippenstift aus dem Gesicht.

Die 21-Jährige fiel an diesem Abend allerdings nicht nur durch ihre heiße Kuss-Session auf. Auch ihr extravagantes Transparent-Kleid zog einige Blicke auf sich – möglicherweise auch einige mehr, als Yasmin lieb war. Ihr tiefer Ausschnitt verrutschte nämlich irgendwann und sorgte für einen ungewollten Nippelblitzer.

Getty Images G-Eazy und Yasmin Wijnaldum beim Diamond Ball 2019

Anzeige

Getty Images G-Eazy und Yasmin Wijnaldum beim Diamond Ball in New York

Anzeige

Collage: Getty Images Yasmin Wijnaldum und G-Eazy beim Diamond Ball 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de