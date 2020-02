Lis Kanzler (24) verwirklichte ihren Traum von der Unabhängigkeit! 2018 kämpfte die damalige BWL-Studentin bei Germany's next Topmodel um den begehrten Sieg auf dem TV-Laufsteg. In der vierten Folge von Heidi Klums (46) Castingshow musste die Topmodel-Anwärterin allerdings überraschend das Feld räumen. Nach dem Sendungs-Aus war das Leben der Beauty kaum mehr wie zuvor. Mit Promiflash sprach die 24-Jährige über die großen Veränderungen und wie ihr neuer Alltag aussieht.

Nach ihrem Rauswurf beendete die brünette Schönheit zuerst ihr Bachelorstudium in Regensburg. Danach zog es sie in die weite Welt – allerdings ohne einen genauen Plan: "Meine Idee war, ich fliege jetzt mal los und schaue, dass ich mir irgendwie mein Geld durch Instagram, Blogs und so weiter verdienen kann", verriet Lis gegenüber Promiflash. Das Model mit peruanischen Wurzeln lebte in dieser Zeit unter anderem in Brasilien, Kolumbien und auf Bali. Die Aufenthalte in den verschiedenen Ländern finanzierte sich die Influencerin als Reisebloggerin.

Doch die neue Aufgabe schien Lis nicht vollkommen zu erfüllen: "Ich bin eine Person, die viel Abwechslung braucht", gestand sie im Interview. Die ehemalige GNTM-Kandidatin träumte von einem Job, bei dem sie ortsunabhängig arbeiten kann. Mit einem Start-up-Unternehmen aus Berlin erfüllte sich dieser Wunsch: "Ich habe das Gefühl, dass ich gerade mein Traumleben führe", erzählte die TV-Bekanntheit.

Instagram / liskanzler Lis Kanzler im Januar 2020

Instagram / liskanzler Lis Kanzler im Januar 2020

Instagram / liskanzler Lis Kanzler, ehemalige GNTM-Kandidatin 2018

