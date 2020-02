Hoffentlich sind die Hollywood-Stars regenfest! Heute Nacht findet in Los Angeles einmal mehr die wichtigste Preisverleihung der Filmbranche statt: Zum 92. Mal wird der Oscar vergeben! Während in Deutschland Orkan Sabine ihr Unwesen treibt, haben auch die US-Amerikaner in der sonst so sonnigen Metropole mit dem Wetter zu kämpfen. In L.A. regnet es dermaßen stark, dass doch tatsächlich der rote Teppich des Mega-Events in Gefahr ist: An vielen Stellen der Überdachung bilden sich mittlerweile riesige Pfützen, die teilweise schon den Teppich durchnässen!

Vor dem Dolby Theater, in dem Jahr für Jahr der begehrte Goldjunge überreicht wird, wurden zwar viele Vorkehrungen für schlechtes Wetter getroffen, so richtig will das aber nicht funktionieren: In L.A. gießt es nämlich wie aus Eimern! Aktuell kommen die ersten Promis bei dem Event an – gleichzeitig herrscht Hektik, da sich nach und nach große Wasserpfützen auf dem Plastikzelt bilden, die langsam zu tropfen beginnen. Die Verantwortlichen bekämpfen das drohende Debakel mit Metallstangen und und Besenstielen, um so das Wasser sicher vom Dach zu lenken. Dennoch sind einige Stellen des Red Carpets inzwischen klatschnass.

Auch im Netz werden fleißig Videos geteilt, die das drohende Regenchaos zeigen. Die Zuschauer amüsieren sich gerade noch köstlich über die feuchte Situation: "Mal sehen, welche Haare heute Abend halten werden", scherzte eine Userin auf Twitter. Ein anderer zeigte sich besorgt: "Das sieht nach einem Elektrik-Albtraum aus!" Viele Reporter inklusive Kameras stehen nämlich auch langsam aber sicher im Nassen. Was sagt ihr dazu? Stimmt ab.

MEGA Kristin Cavallari mit Regenschirm bei den Oscars 2020

Getty Images Regenchaos bei den Oscars 2020

Getty Images Regenchaos bei den Oscars 2020

