Nachdem Claudia Norberg (49) und Michael Wendler (47) Ende 2018 ihr Beziehungs-Aus nach 29 Jahren bekanntgaben, machte Michael sehr schnell die Liebe zu seiner Laura (19) öffentlich. Um Claudias Liebesleben ist es seither still geworden. In der TV-Show "Ich bin ein Star - Das große Nachspiel" wurde Claudia von Moderatorin Sonja Zietlow (51) auf mögliche neue Eroberungen angesprochen. Hat Claudia gerade einen Mann an ihrer Seite?

Sonja mutmaßte, dass sich durch Claudias Teilnahme beim Busch-Format, aber auch wegen der kürzlich veröffentlichten Nackt-Fotos der Blondine, viele Männer für die 48-Jährige interessieren müssten. Doch Claudia verneinte das mit einem Schmunzeln auf den Lippen: "Nein, so viele sind es tatsächlich gar nicht. Es melden sich hauptsächlich jüngere Männer! Es war kein Gleichaltriger dabei, der mir zugesagt hat."

Obwohl sich die Mutter einer Tochter aktuell noch nicht über eine neue Liebe freuen kann, wird ihr eine neu gewonnene Freundschaft aber ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Claudia und Elena Miras (27) haben sich nämlich nach ihrem Disput im Dschungelcamp vertragen: "Wir haben uns danach doch noch sehr gut verstanden", machte die ehemalige Love Island-Bekanntheit im TV deutlich.

ActionPress Claudia Norberg im Oktober 2019

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

