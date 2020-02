Diese beiden sind wohl wieder gut aufeinander zu sprechen! Das Dschungelcamp 2020 liegt mittlerweile gute zwei Wochen zurück. In der Freiluft-WG auf Zeit lief es schon von Anfang an nicht so gut bei Claudia Norberg (49) und Elena Miras (27). Die ehemalige Love Island-Kandidatin drohte im Busch, ein großes Geheimnis von der Wendler-Ex auszupacken. Doch in der großen "Ich bin ein Star – Das Nachspiel"-Show ist bei den beiden eitel Sonnenschein: Elena und Claudia haben sich vertragen!

Aus ihrer großen Bombe, die die 27-Jährige platzen lassen wollte, wollte sie keinen Hehl mehr machen. Während einer Aussprache in der heutigen Show erklärte die Freundin von Mike Heiter: "Ich habe es angekündigt und ich gebe Claudia eine Chance und wir haben uns danach doch noch sehr gut verstanden!" Für Elena bleibe Privates privat.

War also doch nur alles heiße Luft von der gebürtigen Schweizerin? Immerhin betonte sie im Camp immer wieder, dass sie einiges über die 49-Jährige auspacken wolle. "Es gibt so viele Sachen, die ich hier nicht erzählen kann. Ich erzähle dir dann mal draußen, was ich alles weiß. Du wirst den Mund nicht mehr zubekommen", gab sie Mitcamperin Sonja Kirchberger (55) vielsagend preis.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Januar 2020

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Dezember 2019

TVNOW Dschungelcamp-Kandidatinnen Sonja Kirchberger und Elena Miras

Glaubt ihr, Elena wird irgendwann noch mal mit der Sprache rausrücken? Ja, mit Sicherheit! Nein, da kommt nichts mehr... Abstimmen Ergebnis anzeigen



