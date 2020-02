Hier feiert eine baldige Mami ihren immer größer werdenden Babybauch: Kaum ein anderes Thema beherrscht Maren Wolfs (27) Social-Media-Kanäle gerade so sehr wie ihre Schwangerschaft. Die Influencerin befindet sich im vierten Schwangerschaftsmonat und ihr "Krümelchen", wie sie und Ehemann Tobias Wolf ihr Ungeborenes liebevoll nennen, wächst und gedeiht. So auch das Bäuchlein der YouTuberin, das mittlerweile zu einer süßen Kugel angewachsen ist. In ihrem neuesten Posting schreibt die Blondine, worauf sie sich jetzt schon ganz besonders freut!

"Ich freue mich, wenn wir das erste Mal zu dritt kuscheln! Die Welt zusammen entdecken und durch alle Höhen und Tiefen gehen. Ich liebe euch beide so sehr!", schreibt die 27-Jährige unter ihr neuestes Instagram-Bild. Darauf ist sie, gemeinsam mit ihrem Mann, fröhlich lachend vor einer schneebedeckten Berglandschaft zu sehen. Beide legen ihre Hände auf Marens Bauch und formen mit ihren Fingern ein Herz. Wie groß ihre Babymurmel mittlerweile schon ist, zeigt der YouTube-Star in einem kleinen Clip, den sie angefügt hat. Darin trägt sie enge Kleidung, die das Bäuchlein betont.

In den Kommentaren wird die kleine Familie mit Glückwünschen seitens der Community überhäuft. "Es freut mich so sehr, dass es endlich bei euch geklappt hat", gratuliert eine Followerin den werdenden Eltern. Denn Maren und Tobias hatten offenbar schon über einen längeren Zeitraum versucht, schwanger zu werden.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Januar 2020

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, August 2019

YouTube / Dailymandt Maren Wolf

