Für Maren und Tobias Wolf geht nun ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Die beiden YouTuber erwarten Nachwuchs! Am 7. Juli 2017 gaben sie sich das Jawort, heirateten nur einen Tag später auch kirchlich. Spätestens seit der romantischen Sause macht das Blogger-Pärchen kein Geheimnis mehr aus seinem Kinderwunsch: Maren wollte unbedingt schwanger werden! Darüber, dass das aber gar nicht so einfach war, wie manch einer denken würde, plauderte sie noch im Sommer mit Promiflash.

Bei einem Event im Rahmen der Fashion Week in Berlin fragte Promiflash die zwei Influencer, wie es denn an der Nachwuchs-Front laufe. "Schwanger werden ist nun mal nicht so einfach, wie es manchmal rüberkommt – gerade in der Social-Media-Welt", lauteten ihre ehrlichen Worte. "Das ist schon auch ein bisschen anstrengend und in manchen Situationen denkt man auch so ein bisschen: 'Oh schade. Es wäre jetzt vielleicht echt ganz schön, wenn es so wäre'", ließen sie sich weiter über die Baby-Thematik aus.

Unter Druck setzen ließen sich die 26-Jährige und ihr Göttergatte aber nicht. "Wenn es morgen passiert, passiert es morgen, wenn es in zwei Monaten oder in zwei Jahren passiert – auch gut. Hauptsache, es passiert irgendwann mal", erklärten die beiden Frohnaturen mit einem Lächeln. Und deshalb besteht jetzt ein umso größerer Grund zu Freude. Das Warten hat sich gelohnt!

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf YouTuberin Maren Wolf

Bieber, Tamara Tobias und Maren Wolf bei den PLACE TO B Awards 2019

