Eine Erinnerung für die Ewigkeit ziert nun die Handgelenke von Toni Trips! Die Sängerin, die bürgerlich Antonia Komljen heißt, belegte in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel den zehnten Platz. Neben ihrer schrillen Art fällt die gebürtige Hamburgerin vor allem durch ihre zahlreichen Tattoos auf. Obwohl die Wahl-Kölnerin im australischen Busch schon als zweite rausgewählt wurde, lässt sie sich jetzt ein Tattoo stechen, das sie immer an ihre Zeit in Down Under erinnern soll!

"Ich bin gerade auf dem Weg ins Studio, um mir das Dschungel-Motiv tätowieren zu lassen", verrät die 22-Jährige in ihrer Instagram-Story. Kurz darauf zeigt Antonia die zwei Schriftzüge, die sie sich unter die Haut stechen lassen will: "Hurry Up" (dt. "Beeil dich") und "Shut Up" (dt. "Sei leise"). Die Blondine klärt auf: "Das haben die Ranger bei der Abholung aus dem Hotel ins Camp immer zu uns gesagt, wenn wir zu langsam waren oder zu viel erzählt haben." Im Anschluss ist es soweit: Toni präsentiert ihre beiden Handgelenke, die nun von den beiden Dschungel-Erinnerungen verziert werden.

Denn auch, wenn die Musikerin früh aus dem Camp gewählt wurde, nahm sie ihre wiedergewonnene Freiheit gelassen. Ihren Exit feierte sie sogar mit einem Helikopterrundflug über Australien!

Instagram / tonitrips Tattoo-Vorlage von Toni Trips

Instagram / tonitrips Antonia Komljen, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / tonitrips Dschungel-Tattoos von Toni Trips

Instagram / tonitrips Toni Trips lässt sich das Dschungel-Tattoo stechen



