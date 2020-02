Noch ein Darsteller aus der "Friends"-Gang hat es getan – Matthew Perry (50) legt bei Instagram los! Im Oktober 2019 staunten die Fans von Jennifer Aniston (50) nicht schlecht: Nach jahrelanger Social-Media-Abstinenz hatte sich die Friends-Darstellerin endlich ein eigenes Profil auf Instagram eingerichtet. Mit einem lustigen Bild und einem pfiffigen Spruch betrat die Schauspielerin das für sie bis dato fremde Terrain. Jetzt tut es ihr Serienkollege Matthew Perry gleich.

Damit ist die Bande wieder komplett – Matthew wagte am vergangenen Donnerstag als letzter "Friends"-Darsteller den Sprung und eröffnete ein Benutzerkonto auf der Plattform. Und witzelte gleich mit einem lustigen Spruch in seiner Bio drauflos: "Was ist das, mein Instagram-Account?". Der 50-Jährige ließ es sich natürlich nicht nehmen, seinen Freunden Jen, Courteney Cox (55), Lisa Kudrow (56), Matt LeBlanc (52) und David Schwimmer (53) zu folgen. Einen eigenen Beitrag postete er bisher aber noch nicht.

Auch viele andere Stars weigerten sich zunächst, ihr Privatleben im Netz öffentlich zu präsentieren. So auch Matthew McConaughey (50). Im vergangenen November trat der Schauspieler dem Netzwerk dann aber doch bei und begrüßte seine Follower mit einem kurzen Clip von sich selbst. "Offiziell McConaughey", betitelte der 50-Jährige das Video.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Matthew Perry, "Friends"-Star

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler

