"Friends"-Fans entdecken Logikfehler zu Ross' erstem Mal

Friends-Fans haben einen überraschenden Logikfehler entdeckt – und das knapp 30 Jahre nach der Erstausstrahlung einer Folge. Im Fokus dabei: Ross Geller, gespielt von David Schwimmer (58). In einer Schlüsselszene aus der ersten Staffel (Episode 23) gesteht Ross während Carols Geburt: "Mein erstes Mal mit Carol war mein erstes Mal." Doch in Episode vier der siebten Staffel kommt eine andere Erinnerung ans Licht. Bei einem hitzigen Streit zwischen Ross, Monica und Chandler wird enthüllt, dass Ross während der College-Zeit eine Nacht mit der Reinigungskraft im Wohnheim verbracht hat. Dieser Widerspruch verwirrt jetzt Fans weltweit.

Aufmerksame Zuschauer teilten ihre Entdeckung zunächst auf Social-Media-Plattformen wie YouTube, wo die Szene heiß diskutiert wurde. "Das ist mir nie aufgefallen", kommentierte eine Userin, während ein anderer scherzte: "Wahrscheinlich hat er das einfach verdrängt, also kein echter Fehler." Andere wiederum sahen den Moment aus der siebten Staffel kritischer und meinten, dass der ursprüngliche emotionale Moment zwischen Ross und Carol auf diese Weise entwertet würde. Die Enthüllung aus Ross' College-Zeit mag zwar keine zentrale Handlung betreffen, aber sie hat erneut die Detailverliebtheit der "Friends"-Fangemeinde zum Vorschein gebracht.

Auch nach so vielen Jahren bleibt "Friends" ein Dauerbrenner unter Comedy-Liebhabern. Die Serie, die erstmals 1994 ausgestrahlt wurde, hat sich bis heute einen festen Platz im Herzen vieler Fans gesichert. Dabei stehen nicht nur die Geschichten rund um Liebe, Freundschaft und Chaos im Vordergrund, sondern auch die Darstellung von Figuren, deren Ecken und Kanten zum Charme der Serie beitragen. Ross als der sympathische, leicht tollpatschige Paläontologe ist seit jeher ein Fanliebling – mit all seinen Marotten und, wie sich zeigt, auch mit seinen widersprüchlichen Erinnerungen an die Vergangenheit. Solche Ungereimtheiten sorgen wohl dafür, dass "Friends" Gesprächsthema bleibt – selbst Jahrzehnte später.

ActionPress David Schwimmer und Jennifer Aniston in der Sitcom "Friends", 1995

Getty Images Chandler, Monica, Rachel, Ross und Phoebe im "Friends"-Café Central Perk

