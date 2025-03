Hier trägt Jen Aniston ikonischen Look ihrer "Friends"-Rolle

Ist das Jennifer Aniston (56) oder doch Rachel Green? Gemeinsam mit Pedro Pascal (49) wurde die Schauspielerin am vergangenen Sonntag beim gemeinsamen Abendessen im Sunset Tower Hotel in Los Angeles gesichtet. Dabei entging Fans vor allem ein Detail nicht: Jennifers Outfit erinnerte an einen der berühmtesten Mode-Momente ihrer "Friends"-Rolle Rachel Green, wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Mit einem schwarzen Tanktop über einem weißen T-Shirt präsentierte sich die Schauspielerin in einem Look, der an das Finale der legendären Sitcom aus den 90ern angelehnt scheint.

Die Fans flippten wegen Jennifers Rachel-Look im Netz völlig aus. "Trägt sie den 'Rachel geht nach Paris'-Look?", fragte beispielsweise ein User. Der nostalgische Touch zurück in die "Friends"-Zeit war nicht das einzige Gesprächsthema unter den Fans. Auch der Hintergrund des Treffens der beiden Hollywoodstars weckte Interesse. Laut einem Insider kamen Jennifer und Pedro aus beruflichen Gründen an dem Abend zusammen. Der "The Mandalorian"-Star bestätigte das Treffen wenig später auf einem Event und beschrieb es humorvoll als ein "entspanntes Martini-Dinner".

Die Verbindung von Jennifer zu ihrer Paraderolle bleibt offenbar stark, obwohl das "Friends"-Finale bereits 2004 über die Bildschirme flimmerte. Besonders seit dem Tod ihres Serien-Kollegen Matthew Perry (✝54) sind die Erinnerungen an die Kultshow für viele Fans besonders emotional – gleiches gilt auch für ihre Co-Stars. Im Oktober 2023 starb der Chandler Bing-Darsteller in seinem Zuhause, nachdem er eine Überdosis Ketamin zu sich genommen hatte. "Wir haben ihn sehr geliebt. Er war ein Teil unserer DNA. Wir waren immer zu sechst. Wir waren eine auserwählte Familie, die für immer veränderte, wer wir waren und welchen Weg wir einschlagen werden", erklärte Jennifer kurz nach seinem Tod in einem emotionalen Statement.

Pedro Pascal im Oktober 2024

Der "Friends"-Cast

