Wird er zum Bösewicht? Bereits Anfang nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten für einen weiteren Batman-Film beginnen. In die Rolle des dunklen Rächers schlüpft dieses Mal der Twilight-Star Robert Pattinson (33), der damit Ben Affleck (47) ablöst. Auch Zoe Kravitz (30) hat eine Rolle in dem Film ergattert, in dem sie als Catwoman die Leinwand unsicher machen wird. Nun wurde offenbar ein weiteres Cast-Mitglied bekannt: Matthew McConaughey (50) soll Harvey Dent spielen!

Laut Daily Mail soll der Oscar-Preisträger die Rolle des Bezirksstaatsanwalts von Gotham City Harvey Dent übernehmen. In den DC-Comics mutiert diese Figur nach einem Säureangriff zum Bösewicht Two-Face. Damit wäre bekannt, dass dieser Charakter auch in der neuen Verfilmung vorkommen wird. Matthew würde somit in die Fußstapfen von Tommy Lee Jones (73) und Aaron Eckhart (51) treten. Für die Besetzung dieses Antagonisten wäre ebenso John David Washington (35) im Gespräch.

Neben Zoe Kravitz und Robert Pattinson wurden weitere Darsteller des Superhelden-Streifens bestätigt. Paul Dano soll den Superbösewicht Riddler verkörpern und Jeffrey Wright (53) Commissioner James Gordon darstellen.

