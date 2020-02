Diese Big Brother-Bewohnerin entpuppte sich als echter Publikums-Liebling! Heute Abend zogen die insgesamt 14 Normalo-Kandidaten in den berühmten TV-Container, der in der 13. Staffel aus einem luxuriösen Glashaus und einem eher rustikalen Blockhaus besteht. Via Smartphone-App können die Zuschauer die Bewohner bewerten. Philipp Kalisch hatte den höchsten Bewohnerwert erhalten und durfte die überwachte WG als Erster beziehen. Die niedrigste Bewertung kam Cathleen Vogel zu, die als Letzte ihre neue Behausung betrat. Im Laufe der Einzugs-Sendung hat sich das aber drastisch verändert: Die 38-Jährige gilt mittlerweile als Favoritin.

Die gesprächige Cathleen, die als ambulante Pflegekraft tätig ist, überraschte die Zuschauer mit ihrer lockeren und sympathischen Art. Ihr Motto "Optisch 'ne Frau… im Kopf nicht so schlau… fliege ich durch die Welt und mache nur was mir gefällt" schien beim Publikum blendend anzukommen – immerhin erhielt sie kurz nach ihrem Einzug ins Glashaus mit 3,5 das beste Feedback. Philipp, der ursprünglich auf Platz eins war, rutschte auf den dritten Rang ab. Als Cathleen schließlich entscheiden musste, welcher der Luxus-Bewohner in die Holzhütte ziehen soll, bewies sie Teamgeist und wählte Tim – denn der hatte sich freiwillig angeboten. "Cathleen ist sympathischer als alle anderen", hieß es auch auf Twitter. Einige User verglichen sie sogar mit Janine Pink (32), die sich in der vergangenen Promi Big Brother-Staffel auch zur Favoritin entwickelte und sogar gewann.

Es gibt allerdings auch Skeptiker unter den Nutzern der Social-Media-Plattform. Sie vermuten, dass Cathleen von einigen App-Usern möglicherweise mit Maria Bell verwechselt wurde. Die zwei Ladys haben eine ähnlich lange, dunkle Wallemähne. Ihre Annahme ist darauf zurückzuführen, dass selbst Big Brother die Damen vertauschte und Cathleen aus Versehen mit "Maria" ansprach.

