Bei diesem Familienporträt müssen die Fans von Diana June genauer hinsehen! Das Jahr 2020 hielt für die YouTuberin einen bombastischen Start bereit: Sie ist Mama eines Sohnes geworden. Seit Adrian auf der Welt ist, schmückt die Influencerin ihre Social-Media-Accounts fleißig mit schnuckeligen Schnappschüssen ihres kleinen Lieblings. Unter die üblichen Mama-Sohn-Fotos mischte sich jetzt ein Drei-Generationen-Bild gemeinsam mit Dianas Mutter. Aber Achtung, Verwechslungsgefahr: Die beiden Ladys könnten glatt auch als Schwestern durchgehen!

"Adrian, Mama und ich", betitelte die frischgebackene Mutter die beiden Pics auf Instagram. "Ich bin so froh, dass meine Mama da ist und uns hilft", schrieb sie weiter. Bei ihren Bewunderern löste die Bloggerin mit dem Upload der Bilder eine Welle der Begeisterung aus – immerhin sei es kaum zu fassen, dass ihre Mama noch so jung aussehe. "Wow, das ist deine Mama? Ich hätte sie für deine Schwester gehalten", lautete nur ein Kommentar. "Wow, deine Mama sieht Hammer aus! Der Apfel ist da nicht weit vom Stamm gefallen", schrieb ein weiter User der Foto- und Videoplattform.

Dianas Mutter hat ihre Tochter mit 18 Jahren bekommen, als sie noch in ihrer Heimat Kasachstan wohnte. Mittlerweile wohnt sie in San Francisco. "So sprechen wir Deutsch, Russisch und Englisch fließend", meinte Diana, die sich nach eigenen Angaben selbst immer noch wie ein Kind fühlt, wenn sie bei ihren Eltern und ihrer Oma ist.

vadimphotography Diana June mir ihrem Baby und ihrer Mutter

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Baby, Februar 2020

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian und Ehemann David

