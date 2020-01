Endlich teilt sie ein weiteres wichtiges Baby-Detail! Hinter Diana June liegen aufregende Monate. Nachdem sie 2018 ihr Kind kurz nach der Geburt verloren hatte, gab sie knapp neun Monate später bekannt, erneut Mama zu werden. Vor einigen Tagen erblickte dann ihr Sohnemann das Licht der Welt. Den Namen ihres Babys hat die Influencerin allerdings noch nicht verraten – bis jetzt: Im Netz gibt Diana nun den Vornamen ihres Söhnchens bekannt!

In einem niedlichen Mama-Sohn-Beitrag auf Instagram verkündet die Beauty dieses schöne Detail. "Das ist Adrian, mein goldener Junge. Das größte Wunder in meinem Leben", beginnt die Netz-Bekanntheit ihren Post. Nach zwei Schwangerschaften müsse sich ihr Körper erst mal wieder erholen – doch das sei nebensächlich. "Ich bin momentan in einer Art 'Zwischendimension', halb Traum, halb Realität, denn ich kann mein Glück manchmal kaum fassen", fasst sie ihre aktuelle Gefühlslage zusammen.

Bereits kurz nach der Geburt ihres ganzen Glücks meldete sich Diana bei ihren Fans und suchte nach den passenden Worten. "Ich kann es manchmal nicht fassen. Ich bin noch in einer Schockstarre", erklärte sie in einem Insta-Clip. Die Entbindung sei für sie sehr aufregend und anstrengend gewesen.

Instagram / di.anajune Diana June, Januar 2020

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn, Januar 2020

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de