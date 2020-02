Dieter Bohlen (66) holt sich seine Schützlinge zurück ins Boot! Die vergangene Staffel von DSDS wartete mit einem ganz besondern Jury-Mitglied auf: Pietro Lombardi (27), der das Casting-Format im Jahr 2011 gewonnen hatte, stieß als neuer Juror dazu. Eine gute Entscheidung – die Zuschauer haben den "Señorita"-Interpreten mit offenen Armen empfangen und feiern ihn für seine ehrlichen Kritiken. Jetzt kehrt ein weiterer DSDS-Sieger in die Show zurück: Alexander Klaws (36)!

Das berichtet nun das Quotenmagazin DWDL. Siebzehn Jahre nach seinem Sieg in der allerersten Staffel wird der Zuschauerliebling wieder auf der großen DSDS-Bühne stehen – nur dieses Mal als Kommentator: Alexander wird die kommenden Live-Shows moderieren! Damit löst der 36-Jährige Oliver Geissen (50) ab, der DSDS seit 2015 fünf Staffeln lange moderiert hatte.

Ein bisschen Moderationserfahrung bringt Alexander bereits mit: So moderierte er 2013 sechsmal die Musiksendung "Goldschlager – Die Hits der Stars." Durch seine zahlreichen Rollen in Musical-Hits wie "Tanz der Vampire" oder "Tarzan" dürfte der Let's Dance-Sieger von 2014 außerdem kein Problem mit dem Rampenlicht haben. Was sagt ihr zu der Entscheidung, Alexander als neuen DSDS-Moderator zu besetzen? Stimmt ab!

Getty Images Alexander Klaws bei "30 Jahre RTL – Die große Jubiläumsshow"

WENN.com Alexander Klaws bei der Verleihung der Goldenen Henne 2017

Becher/WENN.com Alexander Klaws in der Sendung "Tietjen und Bommes"

