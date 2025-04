So lernte DSDS-Star Alexander Klaws seine Frau Nadja kennen

Alexander Klaws (41) hat im Interview mit Bunte verraten, wie er seine große Liebe getroffen hat. Der Sänger, der durch seinen Sieg bei der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar 2003 bekannt wurde, ließ dabei eine ganz besondere Anekdote Revue passieren. Während seiner Zeit im Musicalgeschäft lernte er die Frau kennen, die später seine Ehefrau werden sollte – und zwar am Set von "Tarzan". "Ich habe durch Tarzan meine Frau kennengelernt, wir sind seit mittlerweile fünfzehn Jahren zusammen, und wir haben drei tolle Söhne", erzählte Alexander offen.

Rückblickend auf diese Zeit erzählte der Sänger, dass seine damalige Arbeit an dem Musical nicht nur seine Karriere bereichert, sondern auch sein Leben auf den Kopf gestellt habe. Neben der professionellen Verbindung zu seiner Frau prägten auch private Momente die gemeinsame Zeit. Besonders berührend war für ihn der Augenblick, als sein ältester Sohn eines Tages ein altes Fanalbum entdeckte und neugierig fragte: "Papa, bist du das?" Diese Neugier seines Sohnes führte dazu, dass Alexander erneut in die Rolle des Tarzan schlüpfte – unter anderem, um das Musical und diese besondere Zeit für seine Kinder erlebbar zu machen.

Die Liebe zu Disney und zum Musical verbindet Alexander und seine Familie bis heute. Der Musiker, der auch in der Vergangenheit betonte, wie wichtig ihm seine Familie ist, erinnert sich noch genau an einen Ratschlag von Phil Collins (74), den er in seiner Anfangszeit erhielt: "Genieße jeden Moment mit deiner Familie! Weil das geht alles so schnell rum." Diese Worte haben offenbar ihren bleibenden Eindruck hinterlassen, denn trotz seiner zahlreichen Projekte nimmt Alexander sich bewusst Zeit für seine Frau und die drei gemeinsamen Söhne.

Getty Images Alexander Klaws als Tarzan mit Phil Collins in Hamburg im Oktober 2011

Getty Images Alexander Klaws mit Phil Collins und seinen Söhnen Matthew und Nicholas in Hamburg, 2011

