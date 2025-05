Alexander Klaws ehrt Ehefrau Nadja mit liebevollem Beitrag

Im Leben von Alexander Klaws (41) ist gerade einiges los: Der Musicalstar tourt seit rund zwei Wochen mit "Disney in Concert: Follow Your Dreams" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und begeisterte zuvor als Tarzan in Stuttgart. Seine beruflichen Ziele so ausleben zu können, wäre allerdings nicht machbar, wenn er seine Frau Nadja nicht an seiner Seite hätte – weshalb er sich jetzt auf Instagram mit einem rührenden Post bei ihr bedankt. "All das ist harte Arbeit und Rock 'n' Roll, wäre aber niemals möglich, wenn wir Familienväter niemanden hätten, der uns in solchen Phasen zu Hause und darüber hinaus den Rücken freihält – vor allem in einem Zuhause mit drei Kindern", betont der Sänger.

Frauen wie Nadja seien "Powerfrauen", die Männern Flügel verleihen, damit diese "in dem, was wir machen, noch besser beziehungsweise besonderer sein" können, erklärt er. Sie sorge dafür, dass sich der einstige DSDS-Sieger ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann – sogar an ihrem Ehrentag. "Mein besonderer Mensch hatte vor zwei Tagen auch noch ihren 40. Geburtstag", erklärt Alexander und fügt hinzu: "Während ich in Wien auf der Bühne stand, hat mir zwar sehr mein Herz geblutet, diesen Tag mit Nadja und der Familie nicht miterleben zu können, gleichzeitig konnte ich mich aber auch entspannen, weil ich wusste, dass [Nadja] nicht nur gefeiert und verwöhnt wird, sondern auch wie immer alles im Griff hat. Danke, dass es dich gibt!"

Alexander und seine Frau verbindet eine Liebesgeschichte, die vor rund 15 Jahren in der Musicalwelt ihren Anfang nahm. Er lernte Nadja während ihrer gemeinsamen Arbeit am Musical "Tarzan" kennen – ein Engagement, das ihm nicht nur beruflich neue Türen öffnete, sondern auch sein Privatleben grundlegend veränderte. Heute sind die beiden stolze Eltern von drei Söhnen. Wie der 41-Jährige Ende vergangenen Jahres gegenüber Gala verriet, läuft in ihrer Beziehung aber auch nicht alles so perfekt, wie es vielleicht scheint: Das Paar entschloss sich dazu, eine Paartherapie zu machen. "Wir haben spannende Jobs, wo wir immer unterwegs sind, und da hat man auch nicht immer so viel Zeit, wie man es gerne hätte. Man muss sich einfach darum kümmern", offenbarte er.

ActionPress / gbrci / Future Image Nadja Scheiwiller und Alexander Klaws im Juni 2023

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine Familie im August 2024

