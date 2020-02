Adele (31) ist nach ihrer extremen Körperveränderung kaum wiederzuerkennen! In den vergangenen Wochen sorgte die Sängerin mit ihrer Body-Transformation für ordentlich Schlagzeilen. Aufnahmen von einem Strandausflug machten kürzlich deutlich: Die weiblichen Kurven der Musikerin sind verschwunden. Laut Insidern soll sie mehr als 40 Kilogramm abgenommen haben. Nun tauchte erneut ein aktuelles Bild von ihr auf – und das zeigt die erschlankte Sängerin in einem besonders sexy Look!

Adele mied zwar den großen Auftritt bei der Oscar-Preisverleihung am Sonntagabend, ließ sich aber die Afterparty des Talentmanagers Guy Oseary nicht entgehen. Ein Schnappschuss von ihr und der polnischen Moderatorin King Rusin zeigt deutlich, wie viel die "Hello"-Interpretin abgenommen hat: Ihr enges, hochgeschlossenes Kleid mit Animal-Print umschmeichelt ihre neue Silhouette und ihre Wangen wirken deutlich schmaler als früher.

Ein People-Insider plauderte über seine Eindrücke an dem Abend: Adele habe "eindrucksvoll und groß ausgesehen" und sie habe "in dem, mit Perlen besetzten Leoparden-Dress eine winzige Taille und eine wunderschöne Sanduhrfigur" gehabt. Zum Tanzen soll die Sängerin auf der Party die Schuhe ausgezogen haben.

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

Getty Images Adele, 2017 in Los Angeles

Backgrid Adele, Januar 2020

