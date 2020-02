Ein Einzeldate mit Folgen: In der sechsten Episode von Der Bachelor machte der Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) mit seiner Kandidatin Desiree Zurga einen Ausflug mit Adrenalin-Schüben. Die Münchner wagten einen Fallschirmsprung aus einem Flugzeug! Der freie Fall versetzte beide in große Euphorie, doch der anschließende Flug mit dem Fallschirm schlug der 27-Jährigen gehörig auf den Magen. Nach der Landung stürmte sie ins Gebüsch, um sich zu übergeben – Basti ließ sie dabei fast nicht aus den Augen.

"Mir ist nur noch schlecht, ich muss kurz irgendwo hin", kündigte Desiree an, bevor sie hinter einem Busch verschwand. Lange alleine war sie dort nicht – Basti sorgte sich um sie und eilte ihr hinterher: "Wenn du brechen musst, dann brich, vielleicht geht es dir dann besser, sch**ß drauf. Wegen mir musst du dich nicht zusammenreißen", redete er ihr zu. Seine fürsorglichen Worte kamen bei der Cross-Media-Managerin allerdings nicht ganz so gut an – sie wollte nur ihre Ruhe haben. Bei ihrer Rückkehr in die Mädels-Villa beschrieb sie den Vorfall den anderen Kandidatinnen etwas aufgebracht: "Dann kommt der Sebastian um die Ecke und sagt: 'Was machst du?' Und ich so: 'Äh, kannst du bitte wieder gehen?' Der so: 'Ja, ich warte hier auf dich.' Und ich dachte mir nur: Nein, ich muss brechen."

Desirees Unpässlichkeit bedeutete allerdings nicht das Ende ihres Dates mit Basti. Als es ihr wieder besser ging, genoss sie noch einen kleinen Plausch mit dem Schnittblumen-Verteiler am Meer. Davon war der Kickboxer begeistert: "Was für eine coole Frau."

