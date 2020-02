Bei ihr kann Sebastian Preuss (29) punkten! Vermutlich niemals zuvor spaltete ein RTL-Rosenverteiler die Fans so sehr wie der diesjährige Bachelor. Vor allem seine Knast-Vergangenheit und eine angebliche Prügelei, in die ein lebendiger Schwan involviert gewesen sein soll, hatten für einige Schlagzeilen gesorgt. Auch, dass er nach einer Kussverweigerung zuletzt Favoritin Linda Reschke aus der Show gekickt hatte, nahmen Basti einige Zuschauer übel. Die ehemalige Flirtshow-Teilnehmerin Denise Kappès (29) kann das ganze Drama nicht nachvollziehen: Sie findet den Sportler super.

"Nach Fehlern förmlich zu suchen, ist unmenschlich. Ich finde ihn attraktiv, authentisch und er wirkt sehr herzlich und familiär", beantwortet die Ex-Anwärterin um Leonard Freiers (34) Herz auf Instagram die Frage eines Fans, was sie von dem aktuellen Rosen-Kavalier halte. Dass der Kickbox-Weltmeister in der Presse teilweise ziemlich negativ dargestellt werde, finde sie nicht Ordnung. Mit dem Hashtag #Support stellt sie klar: Denise steht hinter dem 29-Jährigen. Die lieben Worte freuen den TV-Kavalier sehr – er bedankte sich bei Denise in seiner Instagram-Story.

Und mit dieser Meinung steht die Freundin von Henning Merten nicht alleine da. Viele andere deutsche Promis haben gegenüber Promiflash bereits ausgeplaudert, dass ihnen gerade Bastis Ecken und Kanten besonders sympathisch seien. "Er ist einfach endlich mal nicht so geleckt und so perfekt wie alle anderen", freute sich beispielsweise Evanthia Benetatou (27) über den TV-Single.

