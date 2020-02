Was für eine schöne Überraschung für alle Fans von von Mya! Fast 20 Jahre ist es her, dass die Sängerin mit ihren Branchen-Kolleginnen Christina Aguilera (39), Pink (40) und Lil Kim (45) den Welthit Lady Marmelade interpretierte. Seit dem Hype um den Song ist es um die R&B-Schönheit aber eher ruhig geworden. Über das Privatleben der Musikerin ist sehr wenig bekannt und auch neue Musik blieb aus – vielleicht, weil sie zuletzt zu sehr damit beschäftigt war, auf Wolke sieben zu schweben? Mya hat klammheimlich eine Strandhochzeit gefeiert!

Wie TMZ und andere US-Medien berichten, habe die mittlerweile 40-Jährige auf den Seychellen geheiratet. Bereits im Dezember soll sie dem Mann ihrer Träume das Jawort gegeben haben – und zwar im Rahmen einer romantischen Zeremonie, bei der nur die engsten Freunde und Familienmitglieder anwesend gewesen sein sollen. Es liegen Bilder vor, die die Braut an ihrem großen Tag im weißen Dream-Dress vor strahlend-blauem Himmel am Meer zeigen. Vom Bräutigam fehlt auf den Schnappschüssen jedoch jede Spur.

Um welchen Mystery-Mann es sich wohl handelt? Während ihrer Karriere wurde die Beauty immer wieder mit einflussreichen Herrschaften in Verbindung gebracht. Mit NFL-Spieler DeSean Jackson und Larry Johnson sowie mit den Künstler The Game (40) soll etwas gelaufen sein. Sogar mit Jay-Z (50) bandelte Mya einst an – selbstverständlich vor Beyoncé (38).

Getty Images Mya bei den Aria Awards in Sydney, November 2018

Getty Images Sängerin Mya

Getty Images Mya bei den Grammy Awards 2016

