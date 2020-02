So geschickt hat Mya ihre Fans an der Nase herumgeführt! Vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, die Sängerin habe im Dezember 2019 im engsten Kreise auf den Seychellen geheiratet. Und auch sie selbst kurbelte die Spekulationen ordentlich an: Die "Lady Marmalade"-Interpretin postete ein Foto, auf dem sie in einem Hochzeitskleid an einem Strand posiert und schrieb dazu, dass sie nun offiziell Lansky mit Nachnamen heiße! Doch nun stellt sich heraus, dass Mya gar nicht unter die Haube kam – stattdessen drehte sie lediglich ein Musikvideo!

Kurz nachdem die 40-Jährige das vermeintliche Hochzeitsfoto gepostet hatte, legte sie mit weiteren Instagram-Beiträgen nach, die für Aufklärung sorgten: Sie teilte nicht nur ein Foto, auf dem derselbe Strand und ihr neuer Songtitel "The Truth" zu sehen waren – sie veröffentlichte sogar das gesamte Video zu dem Lied. Darin spielt Mya eine Braut, die jedoch nicht irgendwen heiratet, sondern sich selbst!

Über Myas Privatleben ist tatsächlich nur wenig bekannt – vor einigen Jahren war ihr jedoch unterstellt worden, eine Affäre mit dem verheirateten Jay-Z (50) zu haben. Das hatte die Musikerin jedoch vehement abgestritten und via Instagram erklärt: "Ich hatte nie, ich war nie und ich werde nie!"

Getty Images Mya bei den Grammy Awards 2017

Anzeige

Getty Images Kent Small und Mya bei de Aria Awards in Sydney 2018

Anzeige

Getty Images Mya in Sydney im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de