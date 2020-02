Tolle Neuigkeiten für alle Fans der Serie Sex Education! Vor wenigen Wochen ging das Erfolgsformat des Streaming-Anbieters Netflix rund um Otis (Asa Butterfield, 22), Eric (Ncuti Gatwa, 27) und Maeve (Emma Mackey, 24) in die zweite Runde. Die ulkige Teenager-Truppe sorgt in dieser Staffel mal wieder für etliche Lacher! Netflix-User, die einfach nicht genug von der lustigen Story bekommen können, haben nun allen Grund zur Freude: Es wird eine dritte "Sex Education"-Staffel geben!

Das verkündete Netflix am Montag auf YouTube. Auf dem offiziellen Kanal ist ein Clip aufgetaucht, der mit "Ankündigung der dritten 'Sex Education'-Staffel" betitelt ist. In dem einminütigen Video lamentiert Rektor Groff über seine Schüler und deren Probleme. Weitere Infos bekommen die Fans wohl erst einmal nicht: "Um weiteren Fragen vorzubeugen: Es gibt noch keine Neuigkeiten zum Startdatum", schreibt Netflix in den Kommentaren.

Anscheinend müssen sich die Zuschauer noch ein knappes Jahr gedulden. Da sowohl die erste als auch die zweite Staffel jeweils im Januar 2019 beziehungsweise 2020 erschienen sind, wird die dritte wohl erst zum Jahresanfang 2021 Premiere feiern. Freut ihr euch trotzdem schon darauf? Stimmt ab!

Netflix, "Sex Education" Aimee Lou Wood, Emma Mackey und Asa Butterfield in "Sex Education"

Netflix, "Sex Education" Alistair Petrie als Mr. Groff in "Sex Education"

Netflix, "Sex Education" Emma Mackey als Maeve Wiley in "Sex Education"

