In der sechsten Folge von Der Bachelor sorgte Rosenverteiler Sebastian Preuss (29) wieder für Aufregung unter seinen verbliebenen Kandidatinnen. Er lud drei von ihnen zum selben Date ein. Es erwischte Natali Vrtkovska, Anna Mildenberger und Leah Marie Kruse, die alle drei brav antanzten. Die Villa-Ladys fanden die Tatsache, dass er mit allen das Gleiche macht, nicht sehr schmeichelhaft. Trotzdem ging diese Aktion für zwei von den Auserwählten positiv aus – eine musste aber gleich danach ihre Koffer packen.

Es traf ausgerechnet Blondine Anna, die im Vergleich zu ihren beiden Konkurrentinnen Natali und Leah den TV-Junggesellen bei dem Date anscheinend nicht überzeugen konnte. Sie war auch die Einzige innerhalb des Trios, die nicht mit Basti bei dem Rendezvous geknutscht hat. Die Stimmung zwischen Anna und dem Kickboxer war distanziert, so kam er an demselben Tag noch mal in die Villa, um sie nach Hause zu schicken. "Ich glaube, du hast das heute auch gemerkt, zwischen uns passt diese Grundbasis gar nicht. Ich glaube nicht, dass es da irgendetwas Weiterführendes zwischen uns geben wird", erklärte der gelernte Maler seine Entscheidung.

Die Verschmähte gab sich nach ihrem Aus tapfer: "Es bringt nichts, ich bin nicht auf einer Wellenlänge mit ihm und deswegen werde ich jetzt gehen."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Anna Mildenberger, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Anna Mildenberger, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Anna Mildenberger, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de