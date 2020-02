Noch neun Frauen wetteifern um das Herz des begehrten Rosenkavaliers Sebastian Preuss (29). In der sechsten Folge von Der Bachelor können sich dann auch gleich mehrere Kandidatinnen über ein Einzeldate freuen. Dabei lädt der Junggeselle gleich drei seiner Herzdamen zu romantischen Rendezvous in einem traumhaften Bungalow mit Blick auf das kristallklare Meer ein. Dass alle ihre Verabredung am selben Ort haben, sorgt bei den drei Rosenanwärterinnen für einige Verwunderung.

"Heute bin ich an einem ganz ruhigen und einsamen Ort – und ich habe etwas ganz Besonderes vor: Ich lade nämlich drei unterschiedliche Ladys ein, aber zu dem gleichen Date", erklärte der 30-Jährige sein Vorhaben. Bastis Gedanke hinter der Strategie: "Ich versuche herauszufinden, wie unterschiedlich das Date immer ablaufen wird. Welche Nähe spüre ich zu welchem Mädchen beim gleichen Date." Mit drei gleich lautenden Textnachrichten bittet er dann auch die Mädels zu sich, jedoch wissen die Auserwählten nichts von seinem Plan. Die erste Lady ist die überraschte Natali, die schon gar nicht mehr mit Zeit zu zweit gerechnet hatte. Außer ihr konnten sich noch Anna und Leah über ein Einzeldate freuen.

"Kommst du dir auch so verarscht vor?", wird Leah, die das letzte Rendezvous ergattern konnte, nach ihrer Rückkehr gefragt. Denn inzwischen sind alle Mädels verwirrt, dass sich die Verabredungen so sehr geähnelt haben. Insgesamt konnte Basti mit der Aktion bei den Ladys keine Punkte sammeln. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wer ihn nicht überzeugen konnte.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TV NOW Natali Vrtkovska und Sebastian Preuss in Folge sechs von "Der Bachelor" 2020

Anzeige

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss mit Kandidatin Anna

Anzeige

TV NOW Leah Marie Kruse und Sebastian Preuss in Folge sechs von "Der Bachelor" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de