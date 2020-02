Steht jetzt etwa bald der nächste Umzug an? Seit einigen Monaten ist Anne Wünsche (28) in Berlin zu Hause – nach der Trennung von ihrem Ex Henning Merten verschlug es sie mit ihren zwei Töchtern vom Dorf in die Hauptstadt. Neben dem Wohnort hat sich allerdings auch der Beziehungsstatus der Influencerin wieder geändert. Offiziell ist sie seit vergangenem Sommer wieder in festen Händen. Denkt Anne womöglich schon daran, mit ihrem neuen Partner zusammenzuziehen?

Diese Frage brannte einem Fan unter den Nägeln - und er stellte sie während einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story. Annes Antwort ließ nicht lange auf sich warten. "Aktuell nicht, nein", verriet sie und erklärte, dass sie sich in ihrer neuen Wohnung absolut wohlfühlt. Zieht Karim dann eventuell bald mit Sack und Pack zu seiner Freundin? Nein, auch das nicht. "Wir werden erst einmal nicht zusammenziehen. Wir brauchen beide unseren Freiraum", lieferte die Zweifach-Mama die prompte Erklärung.

Auch wenn ein gemeinsames Liebesnest noch nicht infrage kommt, verbringt das Paar fast jede freie Minute zusammen. Anne und Karim vereisen nicht nur regelmäßig zusammen, er besucht die 28-Jährige, wann immer er kann. Auf die Frage, ob sie ihren Freund jeden Tag sieht, erwiderte sie jetzt: "Ja, eigentlich schon. Also fast jeden."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund in Paris, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de