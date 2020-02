Emma Corrin verwandelt sich in Prinzessin Diana (✝36)! Ab der vierten Staffel der Serie The Crown verkörpert die Britin die frühere Ehefrau von Prinz Charles (71). Erste Bilder der Dreharbeiten hatten vor mehreren Monaten bereits gezeigt, wie ähnlich die 24-Jährige der blonden Ikone sieht. Nun wurden weitere Szenen gedreht, von denen Fotos veröffentlicht wurden: Emma ist darauf das Ebenbild von Lady Di – und trägt einen der bekanntesten Looks der Verstorbenen!

Blonde Föhnfrisur, ein zartes Make-up und das traditionell royale Winken – auf den neuesten Schnappschüssen könnte die Schauspielerin glatt als Prinzessin der Herzen durchgehen. Besonders realitätsnah ist das Kleid der Blondine: Die perlweiße, mit Brokat besetzte Robe entspricht beinah haargenau dem Original von Designer Victor Edelstein, das Diana 1989 bei einer Charity-Gala in New York getragen hatte. Dieser Besuch dürfte in der neuen Staffel von "The Crown" also thematisiert werden.

Wann genau die vierte Season der Serie auf Netflix erscheinen wird, ist offiziell noch nicht bekannt – jedoch sollen die neuen Folgen circa Ende des Jahres verfügbar sein. Wie die bisherigen drei soll auch die kommende Staffel wieder über zehn Episoden verfügen.

