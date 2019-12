Die Vorfreude bei den The Crown-Fans steigt! Erst Mitte November hatte die dritte Staffel der erfolgreichen Serie über das britische Königshaus auf Netflix ihre Premiere gefeiert. In den zehn Folgen wurden die royalen Entwicklungen in den 60er Jahren thematisiert. Die Fans lieben die Königshaus-Serie und so wundert es nicht, dass die Vorbereitungen zur nächsten Staffel bereits laufen. Nun sind erste Details zur geplanten Fortführung durchgesickert – und es wird äußerst spannend!

Der Starttermin

Wie das UK-Magazin Mirror berichtet, müssen die Bewunderer der Serie noch bis zu ein Jahr auf die Fortsetzung warten: Demnach soll die vierte Staffel erst Ende 2020 online gehen. Wie schon in den vergangenen Jahren werden dabei alle Folgen gleichzeitig veröffentlicht – zehn Episoden sollen dafür produziert werden.

Die Handlung

Nachdem die dritte Staffel vor allem die Aufstände der britischen Bevölkerung gegen die Monarchie aufzeigte und die bröckelnde Ehe von Prinzessin Margaret (✝71) thematisierte, soll in der neuen Staffel das Privatleben von Prinz Charles (71) in den Siebzigern im Fokus stehen: Der Beginn seiner Beziehung zu Prinzessin Diana (✝36) und sein Verhältnis zu Camilla Parker Bowles (72). Doch auch politische Ereignisse werden erzählt: Margaret Thatcher (✝87) mischt als neue Premierministerin das Leben von Queen Elizabeth II. (93) auf. Außerdem sollen laut Mirror das Attentat auf Lord Mountbatten und die Hochzeit von Prinzessin Anne (69) zum Thema werden.

Die Besetzung

Sie ist wieder am Start: Olivia Colman (45) wird auch für die vierte Staffel als Queen Elizabeth II. vor der Kamera stehen. Neben der Oscar-Preisträgerin bleiben auch Helena Bonham Carter (53) als Margaret, Tobias Menzies als Prinz Philip (98) und Josh O'Connor (29) als Prinz Charles der Serie treu. Anne, Lord Mountbatten, Camilla, Anthony Armstrong-Jones und Queen Mom sind ebenso weiter dabei. Frischen Wind ins Team bringen Emma Corrin und Gillian Anderson (51): Während Erstere die Rolle der Prinzessin Diana übernimmt, wird die Akte X-Darstellerin die Rolle der Margaret Thatcher spielen. Außerdem soll es ein großes Comeback geben: Claire Foy (35), die in der ersten Staffel die Königin darstellte, kehrt für ein paar Rückblicke zurück.

Netflix Offizielles Poster für "The Crown", Staffel drei

Anzeige

Splash News Emma Corrin und Josh O'Connor als Prinzessin Diana und Prinz Charles in "The Crown"

Anzeige

Netflix Olivia Colman und Tobias Menzies in "The Crown"

Anzeige

Netflix Matt Smith und Claire Foy in "The Crown"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de