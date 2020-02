Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) möchten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen! Der Terminkalender der britischen Königsfamilie ist voll: Anfang des Monats besuchte das Herzogenpaar lokale Organisationen an der Südküste von Wales – vor wenigen Tagen zeigte sich das royale Power-Couple dann mit Herzogin Camilla (72) und Prinz Charles (71) bei einem Rundgang in einer Klinik in Loughborough. Für die kommenden Tage steht nun aber erst mal eine Pause an: William und Kate wollen die Schulferien mit ihrem Nachwuchs genießen!

Ab kommenden Montag können sich die Mini-Royals für eine ganze Woche von ihrer Schulpflicht erholen. Die freien Tage von Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) will die fünfköpfige Familie, so gut es geht, gemeinsam verbringen. Wie People berichtete, sollen sich die Eltern der drei Sprösslinge die entsprechenden Tage extra dafür freigehalten haben. Wo genau sich die Royals in ihrer Freizeit aufhalten werden, ist bisher noch unklar.

Insider vermuten, dass das Paar mit den Kindern zu seinem Landhaus in Norfolk fahren könnte. Dort entstand 2018 auch das Motiv der jährlichen Weihnachtskarte. Aber auch ein Skiurlaub wäre durchaus denkbar: 2016 verbrachte das Herzogenpaar einen Winterurlaub in den französischen Alpen.

Getty Images Prinz William und Kate mit George und Charlotte

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Februar 2020

