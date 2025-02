Elyas M'Barek glänzt mit seiner Jessica auf der Berlinale

Die 75. Berlinale ist offiziell gestartet! Bei der Eröffnungsgala am Donnerstag kamen natürlich wieder zahlreiche Stars und Sternchen, um die Filmwelt ausgiebig zu feiern. Unter den prominenten Gästen waren auch der beliebte Fack ju Göhte-Star Elyas M'Barek (42) und seine Frau Jessica. Passend zu dem besonderen Anlass erschien das Traumpaar in eleganten schwarzen Abendroben aus Samt, die dem Pärchen einen perfekten Partnerlook ermöglichten. Zudem strahlten die Turteltauben sichtlich verliebt in die Kameras und wirkten während ihres Auftritts völlig entspannt.

Es ist tatsächlich eine kleine Überraschung, dass das Traumpaar dem Filmfestival in der deutschen Hauptstadt einen Besuch abstattet. Die beiden leben heute nämlich am anderen Ende der Welt – in New York! Jessica, die im Gegensatz zu ihrem Liebsten bereits seit rund 20 Jahren in der US-amerikanischen Metropole lebt, schwärmte bezüglich ihrer Wohnsituation im Interview mit Gala: "New York ist der perfekte Platz für uns zwei."

Der Filmstar und seine Ehefrau schweben offensichtlich im siebten Himmel. Ihre Liebe füreinander bekunden die zwei sogar regelmäßig ganz öffentlich auf Social Media. Als sie vor einigen Monaten ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert haben, widmete der Schauspieler seiner besseren Hälfte auf Instagram eine rührende Liebeserklärung: "Heute zwei Jahre verheiratet mit dem wundervollsten Menschen! Ich bin dankbar, dein Ehemann zu sein und dich in meinem Leben zu haben. Liebe dich über alles und jeden Tag mehr."

Getty Images Elyas M'Barek und seine Frau Jessica im September 2023

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im September 2024

