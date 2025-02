Jessica und Elyas M'Barek: Das macht ihre Ehe so harmonisch

Elyas M'Barek (42) und seine Ehefrau Jessica haben bei der Berlinale-Party von Bulgari und Constantin Film alle Blicke auf sich gezogen. Hand in Hand präsentierte sich das Paar auf dem roten Teppich und wirkte dabei sichtlich harmonisch. In einem Interview mit RTL verrieten die beiden, was hinter ihrem Glück steckt: "Wir machen alles zusammen", erklärte Jessica. Auch Freundschaft sei ein essenzielles Element ihrer Ehe, ergänzte Elyas: "Wir sind ein Liebespaar und Freunde."

Dass diese Verbindung funktioniert, hat das Paar seit seiner Hochzeit im Jahr 2022 immer wieder bewiesen. Ob Kochen, Reisen oder einfach gemeinsame Zeit, die beiden setzen auf Teamwork, um ihre Beziehung frisch zu halten. "Wir kommunizieren offen miteinander", erklärte Jessica weiter im Gespräch, und auch dies scheint ein Schlüssel zu ihrem Erfolg zu sein. Die Chemie zwischen den beiden springt laut Beobachtern jedes Mal über, wenn sie zusammen auftreten – was sie auch an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Elyas, der durch Kinohits wie Fack ju Göhte einem breiten Publikum bekannt ist, hat in der Vergangenheit stets Zurückhaltung bezüglich seines Privatlebens geübt. Umso bewundernswerter ist es, wie offen er über seine Beziehung mit Jessica spricht. Sie selbst hält sich im Rampenlicht eher im Hintergrund, scheint aber eine wichtige Stütze im Leben des Schauspielers zu sein. Das Paar verbindet somit nicht nur professionelle Gemeinsamkeiten, sondern auch ihr privates Glück – das macht sie zu einem der bodenständigsten Glamour-Paare Deutschlands.

Anzeige Anzeige

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek, Oktober 2022

Anzeige Anzeige